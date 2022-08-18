В Прикамье работает «горячая линия» для записи в добровольческие батальоны

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье открыли «горячую линию» по вопросу поступления на военную службу по контракту в добровольческие батальоны. Так, добровольцев зовут пополнить ряды танкового батальона «Молот» и мотострелкового батальона «Парма», которые формируют для участия в спецоперации на Украине.

Об открытии специальной «горячей линии» сообщает региональное министерство безопасности. Желающие могут задать свои вопросы по телефону: 8(342) 237-57-20.

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