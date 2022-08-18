Лесные пожары. Фото: Пермский лесопожарный центр.

По сообщению Пермского лесопожарного центра, 18 августа 2022 года в тушении лесного пожара в Косинском лесничестве приняли участие 5 парашютистов-пожарных. К месту возгорания их доставил самолет Ан-2. Площадь лесного пожара составляет 0,3 гектара.

В Закамском лесничестве огонь распространился на площади леса в 0,12 гектара. В его тушении задействованы 7 человек лесопожарной службы и одна единица специальной техники.

Напомним, в Пермском крае до 21 августа включительно продлевается ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств.

В период до 21 августа временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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