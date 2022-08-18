В Перми распродают имущество завода имени Дзержинского

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На собрании кредиторов установили порядок, сроки и условия продажи имущества ФГУП «Машзавод имени Ф. Э. Дзержинского». Его реализуют на закрытых торгах в электронной форме через конкурс с открытой формой предложений о цене. Информацию разместили на официальном сервисе «Федресурс».

Участниками торгов могут стать юрлица, владеющие имуществом, предназначенным для выполнения работ по гособоронзаказу и мобилизационному заданию. Кроме того, покупатель должен иметь лицензии на осуществление работ, связанных с государственной тайной, разработку и производство боеприпасов и их составных частей, а также на производство вооружения и военной техники.

Минимальная цена продажи имущества ФГУП «Машзавод имени Ф. Э. Дзержинского» – 3,44 миллиарда рублей.

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