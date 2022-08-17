Банк «Открытие»: Почти 90% жителей ПФО сталкивались с финансовыми мошенниками в 2022 году

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7% потеряли деньги в 2022 году из-за действий финансовых аферистов. Телефонное и онлайн-мошенничество входят в топ-3 главных финансовых проблем, которые волнуют жителей нашего округа. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

86% жителей Приволжского федерального округа сталкивались с попытками финансового мошенничества (телефонные звонки мошенников от имени банка, мошеннические ссылки на оплату покупок и другие способы вымогательства денег) с начала 2022 года, 7% опрошенных потеряли деньги из-за действий финансовых мошенников. Лишь 14% респондентов не сталкивались с финансовым мошенничеством в этом году, 63% из тех, кто соприкасался с мошенниками, никому об этом не сообщали, еще 35% информировали свой банк о случаях финансового мошенничества и только 2% - правоохранительные органы. При этом большинство жителей ПФО положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций - например, максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. 45% скорее поддерживает возможность такого запрета, 35% - полностью поддерживают как меру защиты от мошенников. 15% относятся к такому запрету скорее отрицательно и только 5% полностью отрицательно.