Кубок Прикамья 2022. Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Команда «Омские Крылья» досрочно стала победителем хоккейного турнира «Кубок Прикамья» 2022 в Перми. Это стало по итогам дневного матча третьего игрового дня 18 августа.

Команда из Омска с минимальной разницей в счете обыграла курганское «Зауралье» - 2:1. У победителей «Кубка Прикамья» 2022 шайбы забросили Никита Савченко и Владимир Машков, ответный точный бросок за 40 секунд до финальной сирены нанес Дмитрий Колготин.

Судьба второго и третьего мест решится сегодня в вечернем матче между местным «Молотом» и казанским «Фениксом. (0+)

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