«Открытие Инвестиции» рассказали о мерах по защите интересов клиентов — владельцев иностранных ценных бумаг

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На фоне приостановки в марте 2022 года оказания услуг иностранными депозитариями бумаги российских инвесторов оказались заблокированы. В этой ситуации АО «Открытие Брокер» проводит комплекс мероприятий, направленных на получение разрешения на использование для своих клиентов замороженных активов. Также с конца февраля 2022 года брокер активно участвует в заседаниях рабочих групп Банка России, совещаниях бирж, выступая с инициативами по решению проблемы блокировки иностранных активов.

Компания тесно контактирует с американскими и европейскими регуляторами, заключив контракт с крупнейшими юридическими фирмами США и Швейцарии. Брокер регулярно информирует своих клиентов о развитии ситуации и поддерживает конструктивный диалог с инвесторами — так, в августе состоялась очная встреча инвесторов с топ-менеджментом компании, на которой стороны обсудили самые острые темы. Часть вопросов была решена в ходе встречи, остальные обращения были приняты в работу.

«Мы разделяем беспокойство наших клиентов, бумаги которых оказались заблокированы международными депозитариями, и понимаем, как важна для инвесторов оперативная информация по развитию ситуации. Мы регулярно рассказываем обо всех изменениях и запустили специальный раздел на сайте, посвященный нашей работе над разблокировкой иностранных ценных бумаг. Кроме того, скоро мы объявим о старте работы Клуба защиты инвесторов, в рамках которого наши клиенты смогут обмениваться мнениями, следить за новостями и задавать напрямую вопросы специалистам компании. Ситуация непростая, но мы уверены, что найдем правовое решение этой проблемы», — подчеркнул генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.