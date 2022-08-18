В Прикамье 16-летняя девушка чуть не зарезала своего знакомого

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Осинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки. Ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Вечером 14 апреля в доме, расположенном в одном из сел Бардымского района, девушка в ходе ссоры с совершеннолетним знакомым вооружилась ножом и ударила им четыре раза мужчину в живот, чем нанесла его здоровью тяжкий вред.
Пресс-служба краевого СУ СК РФ сообщает, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Прикамье 18-летний парень из ревности напал с ножом на ровесника
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу (Подробнее...)