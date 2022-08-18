В Прикамье 16-летняя девушка чуть не зарезала своего знакомого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки. Ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Вечером 14 апреля в доме, расположенном в одном из сел Бардымского района, девушка в ходе ссоры с совершеннолетним знакомым вооружилась ножом и ударила им четыре раза мужчину в живот, чем нанесла его здоровью тяжкий вред.

Пресс-служба краевого СУ СК РФ сообщает, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.

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