ФОТО: В курсе.ру

Мы уже сообщали, что ночью 18 августа внедорожник «Тойота Ленд Крузер» на полной скорости влетел в котлован на ул. Островского в Перми. В этом месте ремонтные работы на теплотрассе ведут Пермские тепловые сети. Автомобиль обнаружили рабочие компании.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 18 августа около 2 часов ночи по улице Николая Островского двигался автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Водитель иномарки в районе дома №64/1 допустил наезд на металлическое ограждение с последующим съездом в котлован, где проводились ремонтные работы. После происшествия водитель иномарки покинул место ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено дело об административном правонарушении. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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