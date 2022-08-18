В Перми торговая сеть «Семья» перешла на карты лояльности «Ленты»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермская торговая сеть «Семья» завершила переход на программу лояльности федерального ритейлера «Лента». Теперь программа действует в 75 магазинах «Семья» в регионе.

Покупатели магазинов могут воспользоваться картой «Ленты», по которой предоставляются скидки до 70%, кешбэк за покупки в любимых категориях, фишки на приобретение эксклюзивных товаров и персональные предложения. А каждое воскресенье покупатели могут получить в магазинах 10% скидку по кодовому слову «Любовь».

Кроме того, владельцам карты предоставляется 15% скидка на день рождения, а пенсионеры по ней могут приобрести товары в магазинах «Семья» с 10% скидкой, которая действует ежедневно до 13.00, - сообщает пресс-служба компании.

В ближайшее время магазины продолжат работу в прежнем режиме, под теми же вывесками.

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