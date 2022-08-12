«Открытие Авто»: в июле подешевела четверть из 20 наиболее популярных автомобилей

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и НАПИ проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в июле 2022 года. Пять из 20 наиболее популярных моделей автомобилей стали доступнее. Еще 14 машин сохранили ценники июня. Из тренда выбился только подорожавший кроссовер Kia Sportage. В августе ожидается аналогичное точечное снижение цен.

Сразу стоит отметить, что причина подорожания всегда популярного Kia Sportage – это долгожданный приход на рынок модели нового поколения, которая стала больше, вместительнее и лучше оснащенной по сравнению с предшественницей. По сути, из класса компактных кроссоверов он переместился на ступеньку выше – в среднеразмерные. По нынешним временам это более чем достаточное оправдание подорожания почти на 300 тысяч рублей или на 10%. К слову, машина прежнего поколения без малейших обновлений прибавила за полгода 23,5% – с 2,37 миллиона рублей в январе до 2,92 миллиона в июне.

Оказавшийся лидером нашего рейтинга Haval Jolion отметился в июле средней ценой в 2,25 миллиона рублей. Это на 6% ниже, чем в июне. Возможно, именно это стало одной из причин того, что китайский «паркетник» по итогам второго месяца лета укрепился на пятом месте по продажам в абсолютном зачете моделей. Напомним, что до этого момента модель очень существенно прибавила в цене - 44% по итогам перового полугодия 2022.

«Кровный» родственник Haval, вседорожник модели F7, пытался в июле привлечь ценой, которая оказалась почти на 80 тысяч рублей или на 3% меньше июньской. Однако в абсолютных цифрах средний ценник по-прежнему выглядит малопривлекательным для большинства клиентов – 2,92 миллиона рублей. Машина, которая еще в начале текущего года стоила порядка двух миллионов, пока неизбежно теряет потенциальных покупателей.

В свою очередь, два других «китайца», вошедших в наш рейтинг – Geely Coolray (2,58 миллиона руб.) и Chery Tiggo 8 Pro (3,62 миллиона) - становиться дешевле и вовсе отнюдь не спешили.

А вот по Skoda Rapid (1,23 миллиона) можно второй месяц подряд наблюдать тенденцию снижения цены. В июле корректировка составила 4,2%. Другой вопрос, что у дилеров этих машин осталось немного – всего несколько сотен на всю Россию. По сути, мы наблюдали распродажу остатков некогда одной их самых востребованных моделей размерного класса B.

И наконец, замкнули «пятерку» подешевевших машин две модели Lada - Niva Legeng (947 тыс. руб., - 1,46%) и Granta (869 тыс. руб., – 0,45%). Здесь незначительное снижение цены обеспечили «раздетые» комплектации Classic. Обе модификации сейчас делают кассу заводу.

*Источник данных: НАПИ (Национальное агентство промышленной информации)