Как правильно детям войти в школьный ритм: советы учителей из Пермского края

Готовим детей к новому учебному году!

Три месяца летних каникул у школьников Пермского края пролетели как один день. За это время они успели побывать в путешествиях, вдоволь пообщаться со своими старыми друзьями и обрести новых, да и просто отдохнуть от школьных забот.

Перед началом нового учебного учителя Пермского края дали несколько важных советов, как помочь детям войти в рабочий ритм после трех месяцев каникул. Они подходят не только для первоклассников, но и для всех остальных школьников.

Все без исключения педагоги считают, что основополагающим фактором для каждого ребенка должно стать убеждение, что новый учебный год – это не трагедия и не возобновление тяжких обязанностей, а возможность узнать много нового, считают все без исключения учителя, опрошенные нами.

Учитель химии лицея №2 из Перми, участница Всероссийского форума классных руководителей Анастасия Кощеева уверена, что в этой ситуации самим родителям необходимо демонстрировать спокойствие, не ссориться из-за грядущих хлопот и, при этом, внушать ребенку энтузиазм.

Пермский педагог работает со старшеклассниками, поэтому знает, как в этом возрасте важно сохранять мотивацию к учебе. По ее мнению, для подростка уже не будут эффективны восторженные рассказы об учебе, нужно продумать конкретные шаги.

«Старшеклассникам советую составить план предстоящего учебного года с уточнением ожиданий от успеваемости, необходимым приложением усилий и, конечно, приятных моментов, которые обязательно произойдут в течение учебного года. Это праздники, поездки, покупки, интересные события, встречи друзей», – рассказывает Анастасия Кощеева.

Освежить в памяти знания, а также обеспечить не слишком резкое вхождение в учебный ритм, необходимо выполнять несложные задачи на повторение.

Учитель химии пермской школы «Петролеум +», участница Всероссийского форума классных руководителей Елена Щукина добавляет, что также необходимо наладить заранее режим дня, чтобы к первому сентября не было проблем с ранними подъемами, а обычные семейные хлопоты сделать приятным времяпрепровождением.

«Будет очень здорово, если, к примеру, после похода в магазин можно всем вместе погулять или куда-то сходить», - советует Елена Щукина.

Учитель начальных классов школы №1 из Губахи, участница Всероссийского форума классных руководителей Наталья Репницина уверена, что при совместных покупках к школе родителям стоит давать ребенку выбор, но его следует разумно ограничивать.

«Прежде всего это касается младшеклассников, когда родители предлагают выбирать цвет и фасон рубашки или блузки, подбирать рисунок на тетрадях, пенале и дневнике», - рекомендует Наталья Репницина.

Также очень важно обсудить с ребенком те правила и нормы, с которыми ему придется столкнуться в школе и напомнить ему правила поведения. При этом не следует, переборщивть с нравоучениями.

«Помните, что школа, безусловно, очень важна, но это еще не вся жизнь: узнавайте, что еще интересно и волнует ребенка в данный момент. Может быть, он хочет записаться в новый кружок», – советует педагог.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru