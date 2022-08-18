Пермяков просят помочь маленьким пациентам онкоцентра набраться храбрости

После болезненных процедур дети могут утешиться и порадоваться игрушкам из этой коробки Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Благотворительный фонд «Берегиня» регулярно обеспечивает детский онкоцентр игрушками для «Коробки храбрости». Что это такое? И для чего она нужна?

За время лечения маленькие пациенты онкоцентра переживают много неприятных моментов: пункции, перевязки, установка и промывка катетеров. Все эти сложные, но необходимые для здоровья процедуры могут легко напугать ребенка.

- Детишки, которые проходят болезненные процедуры, могут утешиться и порадоваться игрушкам и сувенирам из этой коробки, - говорят в фонде. - В «Коробке храбрости» всегда есть маленькие куколки, машинки, пазлы, пупсы...

Сейчас содержимого в «Коробке храбрости» осталось мало, а поощрение детям после процедур необходимо. Ребята всегда радуются подарку, и, играя, отвлекаются от своих «страшилок».

Игрушки для ребят можно принести в офис фонда. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

«Коробку храбрости» нужно пополнить небольшими игрушками. Это могут быть маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, пупсы, пазлы, небольшие книги в упаковке. Важно, чтобы игрушки были новые из-за слабого иммунитета у ребят.

Не подходят деревянные, плюшевые, стеклянные или керамические, непрочные, острые, а также игрушки с большим количеством мелких деталей. Нельзя дарить детскую косметику и заколки.

Принести подарки для «Коробки храбрости» желающие могут в офис фонда «Берегиня» по адресу ул. Мира, 41в (Арктик Холл), 2 этаж, офис 6.

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