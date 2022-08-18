Фото: Владимир Скорняков.

Есть большая польза не спать ночью! В этом убедилась часть жителей из Березников и Лысьвы, которые с помощью своих смартфонов сумели сфотографировать ночью 18 августа северное сияние.

Они поделились своими фотографиями с метеопроектом «Метеоролог и я», который опубликовал их в своей группе во «ВКонтакте». Необычайные по красоте снимки сделали Сергей Скоробогатых из Березников и Владимир Скорняков из Лысьвы.

«Сияние впервые увидел в Лысьве. Снято, причем, на телефон», - рассказывает Владимир Скорняков.

По словам астронома-любителя Виталия Францева, причиной появления Северного сияния в небе Пермского края стала серия вспышек на Солнце. Солнечный ветер донес поток ионизированных частиц до атмосферы Земли именно 18 августа. Именно на этот день пришлась и магнитная буря класса G2.

Северное сияние в Березниках. Фото: Сергей Скоробогатых

«Северное сияние в Пермском крае можно наблюдать в любое время года, все зависит от солнечной активности», - поясняет Виталий Францев.

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