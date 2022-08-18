В Перми суд оштрафовал застройщика «iMALL Эспланада» за открытие без разрешения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал застройщика ТЦ «iMALL Эспланада» на 250 тысяч рублей. Причиной стало открытие комплекса без разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, сообщает издание «Business Class».

Напомним, 12 февраля «iMALL Эспланада» объявил о техническом открытии, имея «на руках» только заключение о соответствии проектной документации. Хотя негативных последствий не было, формально такое открытие является нарушением. Разрешение на ввод в эксплуатацию у ТЦ появилось спустя четыре дня.

Прокуратура Ленинского района возбудила в отношении организации административное дело по статье «Нарушение ввода в эксплуатацию» и обратилась с ним в суд. Стоит отметить, что данная санкция предусматривает штраф для юрлиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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