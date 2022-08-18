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Происшествия18 августа 2022 9:29

Источник в правоохранительных органах раскрыл результаты судмедэкспертизы погибшей шестилетней Анастасии Брихунец

Результаты судмедэкспертизы тела Анастасии Брихунец показали, что шестилетняя девочка из Пермского края умерла от утопления
Вероника РАНГУЛОВА
Расследование дела на личном контроле главы СК РФ Александре Бастрыкине

Расследование дела на личном контроле главы СК РФ Александре Бастрыкине

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Официальную причину гибели 6-летней Анастасии Брихунец еще не озвучили. Следственный комитет пока ограничивается редкими пресс-релизами. Расследование дела на личном контроле главы ведомства. Федералы требуют от региональных коллег тщательно проверить все версии, в том числе криминальную. Поэтому до сих пор на месте трагедии работают криминалисты, которые делают замеры ямы, что-то фотографируют, изучают. Их коллеги из уголовного розыска обходят каждый дом и опрашивают местное население.

РЕЗУЛЬТАТЫ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ ТЕЛА АНАСТАСИИ БРИХУНЕЦ

Источник в силовых структурах сообщил «КП-Пермь» результаты и предварительное заключение судмедэкспертизы тела шестилетней девочки.

- Действительно, сейчас отрабатываются все версии, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. – В том числе, чтобы снять напряжение в обществе. Проверяются все криминальные элементы – ранее судимые за убийство в первую очередь. Их допрашивают, проверяют полиграфе, берут отпечатки, ищут биологию – какие-то следы девочки, например, волосы. Следствие должно собрать исчерпывающие данные, что девочка не стала жертвой преступления.

- То есть, судя по всему, действительно произошел несчастный случай?

- Уверены на 90 процентов, это самое перспективное направление в расследовании. Очень маловероятно, что ее туда кто-то засунул. Судмедэкспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Если говорить о том, что ее туда, к примеру, столкнули, то на теле нет никаких следов борьбы – ссадин, порезов. Девочка умерла от утопления.

- То есть никто в итоге не понесет ответственности за смерть ребенка?

- Расследование идет, могут открыться разные обстоятельства. Пока расследуются уголовные дела по статьям "Убийство" и "Халатность". Будут вопросы к местным чиновникам по поводу безопасности населения. Опасная яма была прикрыта какими-то трухлявыми досками. Рано или поздно в нее кто-нибудь бы провалился. Ни оградительных лент, ни знаков предупреждающих. И, увы, таких ям по России – тысячи.

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