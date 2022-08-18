Расследование дела на личном контроле главы СК РФ Александре Бастрыкине Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Официальную причину гибели 6-летней Анастасии Брихунец еще не озвучили. Следственный комитет пока ограничивается редкими пресс-релизами. Расследование дела на личном контроле главы ведомства. Федералы требуют от региональных коллег тщательно проверить все версии, в том числе криминальную. Поэтому до сих пор на месте трагедии работают криминалисты, которые делают замеры ямы, что-то фотографируют, изучают. Их коллеги из уголовного розыска обходят каждый дом и опрашивают местное население.

РЕЗУЛЬТАТЫ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ ТЕЛА АНАСТАСИИ БРИХУНЕЦ

Источник в силовых структурах сообщил «КП-Пермь» результаты и предварительное заключение судмедэкспертизы тела шестилетней девочки.

- Действительно, сейчас отрабатываются все версии, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. – В том числе, чтобы снять напряжение в обществе. Проверяются все криминальные элементы – ранее судимые за убийство в первую очередь. Их допрашивают, проверяют полиграфе, берут отпечатки, ищут биологию – какие-то следы девочки, например, волосы. Следствие должно собрать исчерпывающие данные, что девочка не стала жертвой преступления.

- То есть, судя по всему, действительно произошел несчастный случай?

- Уверены на 90 процентов, это самое перспективное направление в расследовании. Очень маловероятно, что ее туда кто-то засунул. Судмедэкспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Если говорить о том, что ее туда, к примеру, столкнули, то на теле нет никаких следов борьбы – ссадин, порезов. Девочка умерла от утопления.

- То есть никто в итоге не понесет ответственности за смерть ребенка?

- Расследование идет, могут открыться разные обстоятельства. Пока расследуются уголовные дела по статьям "Убийство" и "Халатность". Будут вопросы к местным чиновникам по поводу безопасности населения. Опасная яма была прикрыта какими-то трухлявыми досками. Рано или поздно в нее кто-нибудь бы провалился. Ни оградительных лент, ни знаков предупреждающих. И, увы, таких ям по России – тысячи.

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