Окна приложения. Фото: Пермский лесопожарный центр

Как рассказали в Пермском лесопожарном центре, с помощью мобильного приложения «Лесные пожары» можно планировать безопасные маршруты отдыха в лесах Пермского края, а также передавать достоверные данные от граждан в региональную диспетчерскую службу.

Немалоыажным сервисом станет для туристов определение своего местоположения в квартальной сети лесов при отсутствии сотовой связи.

Приложение работает на устройствах с оперативной системой (ОС) Android. Установочный файл можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/qQPvfLvt-orfUg Когда приложение скачается, необходимо запустить его установку.

Разработчики приложения «Лесные пожары» поясняют, что может появится системное сообщение. В этом случае нужно разрешить установку приложения из неизвестного источника.

После всех описанных процедур необходимо завершить установку приложения «Лесные пожары».

После установки приложения необходимо скачать автономную карту с квартальной сетью лесов Пермского края по ссылке https://disk.yandex.ru/d/mIkQNWM5HlNF2A

Скаченный файл надо переместить в папку \Телефон\FiresApp\maps

Автором и разработчиком проекта «Лесные пожары» в Пермском крае - начальник региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Григорий Чечушков. В 2020 году он стал победителем регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья».

С подробностями этапов установки приложения, а также получить консультации по работе мобильного приложения «Лесные пожары» можно по тел. 8 952-65-09-444.

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