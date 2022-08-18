Пермяков предупредили о сбоях в системе оплаты проезда в общественном транспорте

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Департаменте транспорта Перми предупредили о возможных сбоях во время пополнения баланса транспортных карт.

- Уважаемые пассажиры, в связи с проведением технических работ в системе единой оплаты проезда, сегодня могут быть сбои при пополнении транспортных и льготных карт. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в Telegram-канале Пермского транспорта.

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