Схема перекрытия: краевой Минтранс.

В воскресенье, 21 августа, Восточный обход перед Чусовским мостом полностью перекроют на четыре часа.

- Движение транспорта на 21 км автомобильной дороги Пермь-Березники будет полностью перекрыто с 02.00 до 06.00 утра, - сообщили в телеграмм-канале Министерства транспорта Пермского края. – Перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Для транспорта будет организован объезд по улицам Фрунзе, Евгения Пузырева и Корсуньской. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временному перекрытию трассы и заранее спланировать маршрут.

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