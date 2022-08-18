Фото: ВКУРСЕ.РУ

По информации ВКУРСЕ.РУ, внедорожник Toyota на полной скорости влетел в котлован. Работы на теплотрассе ведут ремонтные работы Пермские тепловые сети. Автомобиль обнаружили рабочие компании.

Внедорожник проигнорировал все знаки предупреждения, снес ограждения примерно за квартал до котлована и въехал на ремонтную площадку. Дальнейший полет автомобиля остановила стенка котлована.

Сети теплоснабжения по оперативным данным не пострадали. Водитель бросил машину и скрылся с места ДТП.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru