Фото: ИГЖН Пермского края

По информации Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края, в Перми на период обязательных плановых гидравлических испытаний на тепловых сетях «Т Плюс» с 18 по 31 августа отключат горячую воду в домах Ленинского, Мотовилихинского и Свердловского районов. Под отключение попадут жители Комсомольского проспекта, улицы Ленина, Газеты «Звезда», Петропавловской, Советской, Куйбышева, Монастырской и других улиц.

С графиком и полным списком адресов, по которым следует ожидать отключение горячее водоснабжение ИГЖН предлагает ознакомиться на сайте «Пермской сетевой компании».

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Телефон: 8-965-571-46-65

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