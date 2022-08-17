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Происшествия17 августа 2022 18:14

Днем 17 августа под колесами иномарки погиб пешеход

Трагедия произошла на 8 км дороги Чайковский – Марково
Павел Шатров
Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

По предварительной информации ГИБДД Пермского края, в 16:45 во время движения по дороге Чайковский – Марково водитель автомобиля «Митсубиси» совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все данные происшествия.

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