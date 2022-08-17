Фото: Госавтоинспекция Прикамья.
По предварительной информации ГИБДД Пермского края, в 16:45 во время движения по дороге Чайковский – Марково водитель автомобиля «Митсубиси» совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все данные происшествия.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru