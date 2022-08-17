Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте
Первая и долгожданная победа в нынешнем межсезонье пришла «Молоту» во второй день турнира «Кубок Прикамья» 2022. Пермяки сумели обыграть «Зауралье» со счетом 3:0.
В составе победителей шайбы забросили: Зюзякин, Шубин и Романов. Причем, последние две шайбы поместились в полутораминутный заключительный отрезок матча.
Завтра состоится заключительный день «Кубка Прикамья». «Молот» будет бороться за первое место в матче против «Феникса». (0+)
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