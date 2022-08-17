Фото: РИА Новости

В середине августа 2022 года ряд российских СМИ написали о возможном уходе и выводе бизнеса из страны немецкого концерна Henkel AG. Сегодня Henkel является одним из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии.

Одна из промышленных площадок химического гиганта находится в Перми. Завод выпускает такие известные марки стиральных порошков и моющих средств, как Persil, «Лоск», «Пемос», Bref и Vernel.

О дальнейшей судьбе завода Henkel в Перми сегодня в ходе состоявшейся пресс-конференции рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По сообщению РИА Новости, уже пять потенциальных покупателей пермского предприятия немецкого концерна Henkel обозначили свои намерения.

«Слежу за процессом, есть пять желающих купить пермский завод. Тот же пермский бизнес готов купить. По крайней мере, рецептуры все наши, люди все наши, технологии производства нам понятны, пермский завод укомплектован», - заверил Дмитрий Махонин.

Глава региона также добавил, что экономика Пермского края с точки зрения устойчивости к санкционным режимам - одна из самых устойчивых в стране.

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