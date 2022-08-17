Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.

Сегодня, 17 августа, губернатор Пермского Дмитрий Махонин вместе с главными редакторами ведущих региональных СМИ провел рабочий выезд в Чусовой.

Это муниципальное образования края глава региона выбрал не случайно – в 2022 году исполняется пять лет созданной здесь Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой».

За прошедшую пятилетку в ТОСЭР были зарегистрированы 19 резидентов, которые создали более 1,4 тысяч новых рабочих мест. Многие предприятия стали известны далеко за пределами Пермского края. Несколько из них стали местом сегодняшнего рабочего визита Дмитрия Махонина: компания «Белый камень», которая добывает и обрабатывает известковый щебень и гипсовый камень; компания Компания «Фабио-Рус», специализирующаяся на производстве комплектующих для подвески автомобилей, а сейчас с успехом приступила к выпуску продукции для санного спорта, бобслея и скелетона; «Чусовской металлургический завод» - градообразующее предприятие.

Главной неожиданностью для всех участников поездки стало решение Дмитрия Махонина совершить внеплановое посещение места строительства новой поликлиники на ул. Коммунистической, 19.

«Знаю, что это долгожданная стройка для всех жителей Чусового, ведь действующая поликлиника находится в трёх разных зданиях, все они ветхие. Жители часто писали мне об этом в соцсетях, проблема давно требовала решения и мы его нашли», - отметил губернатор.

По его словам, уже есть разрешение на строительство, завершены работы по прокладке сетей теплоснабжения к объекту строительства. Глава региона заверил, что новая поликлиника на 400 посещений в смену должна принять первых пациентов в октябре 2024 года.

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