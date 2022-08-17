Фото: УФССП по Пермскому краю.

В октябре 2021 года экс-руководителя Центра медпрофилактики в Перми решением Ленинского районного суда признали виновной в совершении шести преступлений.

С 2014 года по июнь 2019 года подсудимая заключала фиктивные договоры на оказание услуг с аффилированными организациями и присваивала себе вырученные средства. Еще одним пунктом ее обогащения, установленным следствием, бывшего главного врач стала зарплата двух граждан, фиктивно трудоустроенных в ведомом ей учреждении.

Общий ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Пермского края, составил более 2 млн рублей.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба была установлена необходимость обращения взыскания на принадлежащее должнице транспортное средство Mersedes Benz 2015 года выпуска. На люксовый автомобиль судебные приставы наложили арест. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, иномарку реализуют на торгах.

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