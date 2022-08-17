Фото: Правительство Пермского края / ВКонтакте

Школьная ярмарка в Перми поможет родителям собрать детей в школу, а также приобрети необходимые в мелочи и продукты питания в одном месте - ТРЦ «IMаll Эспланада» на ул. Петропавловской, 73а).

Широкий ассортимент продукции представят хорошо известные в Прикамье производители: «Золотой мебельщик», «Максиспорт», «Дэми», «Лысьвенская посуда», «Играматика», «Lingvateka», «Промед», Нытвенский металлургический завод, Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика, Краснокамская фабрика деревянной игрушки и многие другие. Они представят представят рюкзаки, одежду, «растущие парты» и другую мебель для школьников, развивающие игрушки.

По словам организаторов, в «Школьном базаре» примут участие более 20 местных компаний.

Школьная ярмарка будет работать 18-21 августа с 10:00 до 20:00. (0+)

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