«Ростелеком» в Перми установил почти 6000 сим-карт в новые счетчики учета электроэнергии

«Ростелеком» в Перми установил почти 6000 сим-карт в счетчики учета электроэнергии. Работы были выполнены в рамках контракта с ПАО «Пермэнергосбыт».

Электрические счетчики оснастили сим-картами для обеспечения работы М2М-сервиса, который позволяет устройствам обмениваться информацией или же передавать ее в одностороннем порядке. Новые приборы учета электроэнергии дают возможность обслуживающим организациям оперативно и в автоматическом режиме получать показания счетчиков. Это существенно экономит время для сотрудников и пользователей, а также позволяет исключить человеческий фактор. Одной из функций работы приборов, оснащенных сим-картами, является возможность оповещения профильных служб об аварийных ситуациях в жилых домах.

Дмитрий Торбеев, пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт»:

«Главный плюс интеллектуальной системы учета для жителей –одновременная передача показаний по всем квартирам дома. Это обеспечивает абсолютно корректные, соответствующие реальному месячному расходу начисления за электроэнергию, поставленную на содержание общего имущества. Об этом лучше всего говорят наши пилотные проекты: в домах, где все квартиры оснащены умными счетчиками, общие начисления снижаются в полтора-два раза».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Решения “Ростелекома” в области ЖКХ позволяют упростить многие процессы в обслуживании многоквартирных домов, начиная от учета коммунальных ресурсов и заканчивая обеспечением безопасности жителей. Цифровизацией приборов учета электроэнергиив Прикамье связисты занимаются с декабря 2021года. До конца 2022-го мы планируем организовать обмен данными еще в 1000 устройствах».