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Общество17 августа 2022 13:15

В Перми с 18 августа горячей воды не будет в десятках домов трех районов города

Отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах Перми связано с проведением опрессовки на тепловых сетях
Павел Шатров
Фото: ИГЖН Пермского края.

Фото: ИГЖН Пермского края.

По информации Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края, в Перми на период обязательных плановых гидравлических испытаний на тепловых сетях «Т Плюс» с 18 августа по 31 августа отключат горячую воду в многоквартирных домах Ленинского, Мотовилихинского и Свердловского районов по адресам.

С графиком и полным списком адресов многоквартирных домов, по которым следует ожидать отключение горячее водоснабжение ИГЖН предлагает ознакомиться на сайте «Пермской сетевой компании».

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