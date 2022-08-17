«Т Плюс» приступила в завершающему этапу гидравлических испытаний теплосетей в Перми

Фото: tplusperm

Пермские тепловые сети приступили к завершающему этапу плановых гидравлических испытаний теплосетей во всех районах города Перми. В ходе работ с помощью специального оборудования в теплопроводах создано давление выше рабочих значений. Это необходимо для своевременного выявления и устранения дефектов. Всего в краевой столице «Т Плюс» подготовит к зиме 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать жилищные организации – УК и ТСЖ. Также уточнить сведения можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить тепловые сети на плотность и прочность и обеспечить их готовность к несению нагрузок в осенне-зимнем периоде. Для снижения дискомфорта жителей энергетики проводят все работы синхронно: ремонты на ТЭЦ и котельных и профилактику на теплосетях. УК и ТСЖ также заранее извещаются о необходимости выполнить проверку внутридомовых коммуникаций. При готовности тепломагистралей и полном завершении всех работ в домах подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

«В случае, если после окончания гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Гидравлические испытания: 15.08-29.08

п. Кондратово:

ул. К. Маркса, 1а, 1б, 1г, 1в, 2, 4, 8, 8а, 8б;

ул. Камская, 1б, 2/2, 2а, 3, 4а, 4б, 7;

ул. Культуры, 1, 2, 2/1, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11;

ул. Садовое кольцо, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 35а;

ул. Школьная, 16, 16а, 16б, 16в;

ул. Красавинская, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;

ул. Строителей, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9;

ул. Артемьевская, 1, 3;

ул. Нифантова, 5.

Дзержинский район:

шоссе Космонавтов, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 194;

ул. 1-я Ипподромная, 5;

ул. Встречная, 27, 31а, 35, 35а, 37;

ул. Подлесная, 2, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

ул. С. Куфонина, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32;

проспект Парковый, 2, 2а, 4, 6.

мкр Заостровка:

ул. С. Есенина, 3/4, 5/2, 7, 9, 11, 13;

ул. В. Маяковского, 25, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 41а, 41б, 41/1, 42б, 43, 45, 46а, 46б, 48, 51, 53;

ул. 1-я Колхозная, 2, 4, 8;

ул. Новоколхозная, 2;

ул. Водопроводная, 8а.

Гидравлические испытания: 16.08-29.08

ул. Героев Хасана, 45, 48, 70, 72, 73, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117, 123, 127, 145а, 147, 149, 149б, 149в, 151а, 153, 155, 157;

ул. Центральная ферма, 1, 2, 5, 8, 10, 15, 113;

ул. Екатерининская, 78, 88, 96, 98;

проспект Комсомольский, 30, 32;

ул. Пермская, 55, 63, 63/1, 69, 65, 74, 76, 78а, 80, 82, 84;

ул. В. Ленина, 48, 50, 50а, 52, 52а;

ул. Газеты "Звезда", 17, 21, 21а.

Гидравлические испытания: 18.08-31.08

проспект Комсомольский, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15в, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24;

ул. В. Ленина, 37, 39, 45, 47, 49, 49а, 51, 62, 64, 66, 70, 72а, 72б, 74, 78, 78а, 80, 82;

ул. Газеты "Звезда", 2, 2а, 9, 13;

ул. Петропавловская, 37, 38, 39, 39а, 40, 46, 51, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 65;

ул. Советская, 39, 39а, 43, 45, 47б, 51, 52, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 65а, 67, 69, 75, 77;

ул. В. Куйбышева, 1, 2, 3, 4, 4а, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14;

ул. Монастырская, 10, 12, 12а, 12/1, 14а, 14б, 53а, 53б, 59а, 61;

ул. Осинская, 2а, 12, 13, 14, 16;

переулок Тополевый, 5, 10;

ул. C. Окулова, 4, 4а, 6, 7;

ул. А. Макаренко, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56;

ул. Студенческая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 36, 38;

ул. Н. Крупской, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 59, 61;

ул. Техническая, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22;

бульвар Гагарина, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61;

ул. Дружбы, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27;

ул. А. Попова, 16, 18, 18а, 21, 22, 23;

ул. Н. Крисанова, 16, 18а, 18б, 20а, 24,

ул. А. Борчанинова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Пермская, 128а, 160, 160а, 161, 200, 206;

ул. Екатерининская, 132, 134, 134/5, 162, 166, 166а, 174, 180, 184, 188, 190.