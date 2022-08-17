В медпунктах дошкольных учреждений Перми не было необходимого оборудования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировского района Перми проверила исполнение законодательства о здравоохранении в образовательных учреждениях.

Выяснилось, что в медпунктах восьми дошкольных учреждениях района отсутствует необходимое оборудование, в том числе комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, аппараты искусственной вентиляции легких, фиксаторы ключицы, травматологические укладки и другое.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, по результатам проверки руководителям организаций внесли представления. Акты были удовлетворены, десять лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.

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