Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 12:52

В медпунктах дошкольных учреждений Перми не было необходимого оборудования

Прокуратура внесла представления их руководителям, а десять работников привлекли к дисциплинарной ответственности
Мария Никишева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировского района Перми проверила исполнение законодательства о здравоохранении в образовательных учреждениях.

Выяснилось, что в медпунктах восьми дошкольных учреждениях района отсутствует необходимое оборудование, в том числе комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, аппараты искусственной вентиляции легких, фиксаторы ключицы, травматологические укладки и другое.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, по результатам проверки руководителям организаций внесли представления. Акты были удовлетворены, десять лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приставы арестовали «Mersedes» бывшего главврача пермского медцентра

Помимо уголовного срока, женщина должна возместить ущерб краевому министерству здравоохранения (Подробнее...)