Студентов из Прикамья ждут на шоу «ИZЮМ»

Финал пройдет 24 ноября в прямом эфире. Фото: life-instyle.com

Пермский Политех принимает заявки на шоу «ИZЮМ», направленное на поддержку и развитие авторского творчества в студенческой среде. Прием заявок продлится до 19 сентября.

Участниками могут стать как отдельные авторы, так и творческие коллективы из числа студентов вузов, колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 25 лет. Один участник может заявить неограниченное число работ, сообщает пресс-служба краевого министерства туризма.

Уникальный проект пройдет в четыре этапа: прием заявок, конкурсные просушивания, полуфинал и финал. Отбор номеров в финал, который пройдет 24 ноября в прямом эфире, будет осуществляться за счет оценки комиссии и голосования зрителей.

Кроме выступления на радио и телевидении победители и призеры получат денежные призы от партнеров проекта.

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