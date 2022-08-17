Фото: МЧС Пермского края.

Слабые заморозки в воздухе и на почве предстоящей ночью 18 августа ожидаются в восточных и северных районах Пермского края.

Ночью в пятницу 19 августа из-за усиления антициклона приземное охлаждение воздуха приведет к заморозкам до -1…-2 градусов.

В Перми температура воздуха ночью 18 августа составит около +8 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.

В пятницу 19 августа ночная температура в Перми понизится до +4 градуса, днем воздух прогреется до +22 градусов.

В связи с прогнозируемыми заморозками МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

- Соблюдать требования пожарной безопасности

- Владельцам садовых участков, расположенных на территории прогнозирования заморозков - организовать укрытие деревьев защитным материалом с малой теплопроводностью

- Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия

- Пешеходам - соблюдать осторожность при переходе проезжей части

О прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении требований пожарной безопасности, правил дорожного движения необходимо сообщить родным и знакомым.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01», «101», «112».

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