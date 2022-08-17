В спецоперации на Украине погиб офицер из Перми

Владислав Гачегов. Фото: пресс-служба Пермского кадетского корпуса имени Суворова

6 августа в ходе спецоперации на территории Украины погиб старший лейтенант Владислав Гачегов.

В 2014 году он выпустился из Пермского кадетского корпуса имени А. В. Суворова, далее закончил Рязанское воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова.

Владислав Гачегов командовал десантной ротой. Был ранен. После госпитализации вернулся к своему вверенному подчиненному личному составу взвода.

Досрочно получил воинское звание «Гвардии капитан» и был награжден орденом Мужества.

- Настоящий воин, мужественный офицер, который отважно и до конца стоял за светлое будущее нашей Родины, - сообщает пресс-служба Пермского кадетского корпуса имени Суворова.

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