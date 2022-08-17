В Прикамье бабушка с внуком стали фигурантами уголовного дела

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дознавателем отдела МВД России «Куединский» было возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который подозревается в преступлении по статье «Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

В июне в МВД обратилась женщина и рассказала, что в больнице у нее похитили мобильный телефон. Подозреваемой стала 60-летняя местная жительница. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Выяснилось, что бабушка передала краденный мобильник внуку, сказав, что нашла его в больнице. Тот, через несколько дней подарил его матери, предварительно вынув из телефона симку.

Парень свою вину признал и раскаялся. Теперь будет ходить отмечаться в отдел. Пресс-служба краевого ГУ МВД России сообщает, что расследование дела продолжается.

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