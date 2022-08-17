Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

В Перми 16 августа стартовал предсезонный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Прикамья». В первый день турнира на лед пермского УДС «Молот» вышли четыре команды.

В первом матче казанский «Феникс» уступил «Зауралью» из Кургана со счетом 2:5. Встрече местного «Молота» и «Омских Крыльев» предшествовало торжественное открытие турнира «Кубок Прикамья».

Поединок между хоккеистами из Перми и Омска проходил в обоюдоострой борьбе. По ходу матча «Молот» уступал с разницей в счете в три шайбы. К концу встречи «молотобойцам» удалось сократить разницу до минимума – 4:5. На больший «подвиг» у них просто не хватило времени. В составе «Молота» точными бросками отличились: Чефанов, Зенчиков - 2, Зюзякин.

Второй игровой день, 17 августа, вновь открыли хоккеисты «Феникса», которые встречались со вчерашним обидчиком «Молота». По буллитам победу одержала команда из Казани – 4:3.

Сегодня вечером «Молот» встречается с «Зауральем». (0+)

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