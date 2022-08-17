Фото: Пермский лесопожарный центр.

По сообщению Пермского лесопожарного центра, в Соликамском лесничестве лесной пожар произошел на площади 0,01 гектара. В его тушении приняли участие 5 человек лесопожарной службы и 2 единицы техники.

В Колвинском лесничестве площадь пожара оказалась значительно больше и составил 0,1 гектара. Лесные спасатели в составе 7 десантников-пожарных Ныробского отделения локализовали возгорание торфяника на площади 0,11 га.

Во второй половине дня 17 августа лесной пожар на площади в 0,1 гектара зафиксировали Осинском лесничестве. На его ликвидацию направили 9 человек лесопожарной службы и 3 единицы специальной техники.

Напомним, в Пермском крае до 21 августа включительно продлевается ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств.

В период до 21 августа временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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