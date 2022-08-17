В Перми реставрируют Дом мещанина 19 века

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

В Перми восстанавливают Дом мещанина Сергея Грацинского, расположенный по улице 25 Октября, 47. Двухэтажный каменный дом возвели в 19 веке. Здание находится в собственности муниципалитета.

- Сейчас его передали в аренду на 25 лет с обязательным условием проведения реставрации, - сообщает мэр Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

Арендатор должен полностью восстановить внешний облик дома. Он уже отремонтировал крышу и перекрытия, приступил к проведению внутренних работ. Реставрацию планируют закончить в конце года.

Напомним, в прошлом году в Перми отреставрировали Дом губернатора по улице Сибирской, 27. В данный момент ведется реставрация Дачи Синакевича в Кировском районе. Помимо этого, краевые власти уже приступили к капремонту Дома благородного собрания по улице Сибирской, 20.

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