За прошедшие сутки COVID-19 заразились еще 368 человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 368 случаев заболевания COVID-19. Среди них 134 жителя старше 60 лет.

Общее число инфицированых в регионе на сегодняшний день достигло 378 621.

Новые случаи диагностированы в 32 территориях Пермского края. С начала COVID-19 в Прикамье от вируса скончались 8 856 человек, в том числе один человек за минувшие сутки.

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