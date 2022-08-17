В Перми карта «Тройка» теперь работает еще на пяти автобусных маршрутах

no-title Фото: Андрей АБРАМОВ

В Перми билетную систему «СберТройка» внедрят еще на пяти автобусных маршрутах. Теперь карта будет действовать в автобусах №104, 106, 148, 150 и 206, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Со временем билетная система заработает во всем городском и пригородном транспорте. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка», наличными, банковской или льготными картами.

Напомним, в декабре 2020 года краевые власти подписали соглашение о сотрудничестве с ООО «СберТройка». В его рамках на территории региона будет действовать единая платежная система «Тройка». Пополнить карту можно в любом банкомате Сбербанка или через приложение «Моя Тройка» на устройствах Android.

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