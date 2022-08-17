Пьяный пермяк 20 минут не давал автобусу проехать

Фото: Telegram-канал «ЧП ДТП ПЕРМЬ!»

16 августа в Перми автобус, двигающийся по маршруту №53, двадцать минут не мог отъехать от остановки у Центрального рынка. Все потому, что перед ним встал пьяный местный житель, сообщает Telegram-канал «ЧП ДТП ПЕРМЬ!».

Возможно, он почувствовал себя Ртутью из «Людей Икс», останавливающим время, или просто решил отдохнуть, но место выбрал неудачно.

По данному факту полицией проводится проверка.

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