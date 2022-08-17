Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 18 августа, в Перми отключат светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщает Госавтоинспекция Прикамья в своем Telegram-канале.

Так, в связи с профилактическими работами с 9.00 до 17.00 светофоры не будут работать на перекрестке улиц Попова и Петропавловской и на перекрестке улиц Попова и Монастырской.

Уважаемые водители, будьте внимательны, снижайте скорость и руководствуйтесь Правилами дорожного движения.

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