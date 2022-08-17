В Перми начали благоустройство сквера по улице Макаренко

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

В прошлом году пермяки на ежегодном голосовании по выбору объектов благоустройства выбрали сквер по улице Макаренко.

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

- Сквер будет создан практически с ноля. Здесь появится несколько функциональных зон: зона отдыха, детские площадки, спортивная зона, также будет обустроена площадка для выгула собак, - сообщает мэр Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

В данный момент подрядчик приступил к земляным работам для прокладки коммуникаций и разработке грунта под будущий тротуар. Завершить работы планируют к осени 2023 года.

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