В Перми начали благоустройство сквера по улице Макаренко

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина
В прошлом году пермяки на ежегодном голосовании по выбору объектов благоустройства выбрали сквер по улице Макаренко.
Фото: Telegram-канал Алексея Демкина
- Сквер будет создан практически с ноля. Здесь появится несколько функциональных зон: зона отдыха, детские площадки, спортивная зона, также будет обустроена площадка для выгула собак, - сообщает мэр Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Алексея Демкина
В данный момент подрядчик приступил к земляным работам для прокладки коммуникаций и разработке грунта под будущий тротуар. Завершить работы планируют к осени 2023 года.
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