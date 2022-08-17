Скончался бывший сотрудник минздрава Прикамья Александр Коновалов

Александр Федорович Коновалов. Фото: пресс-служба минзравоохранения Прикамья

В 67 лет из жизни ушел бывший начальник мобилизационного отдела краевого министерства здравоохранения Александр Федорович Коновалов.

Пресс-служба краевого минздрава сообщает, что Александр Федорович проработал в должности с 2004 по 2021 год. Был награжден Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и качественную работу по обеспечению мобилизационной подготовки ведомства.

Прощание с ним состоится в четверг, 18 августа, в 9.50 в большом зале по улице Старцева, 61.

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