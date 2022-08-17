Приставы арестовали «Mersedes» бывшего главврача пермского медцентра

Фото: Александр ГЛУЗ

В октябре прошлого года главврач пермского Центра медпрофилактики была признана виновной в шести преступлениях по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что с 2014 года по июнь 2019 года женщина заключала фиктивные договоры на оказание услуг с аффилированными организациями, а деньги оставляла себе. Помимо этого, главврач получала зарплату двух фиктивно устроенных сотрудников.

Помимо уголовного срока, женщина должна была возместить ущерб краевому министерству здравоохранения - более двух миллионов рублей.

В счет долга взыскание обратили на принадлежащий должнице «Mersedes Benz» 2015 года выпуска. На иномарку наложили арест. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, «Mersedes» продадут на торгах.

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