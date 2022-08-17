Пермяк уговорил подростков принять наркотики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по статьям: «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Установлено, что пермяк употреблял наркотики. Он уговорил двух несовершеннолетних знакомых составить ему компанию. Вскоре хулиганов задержали сотрудники полиции.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание - 12 лет колонии строгого режима и штраф - 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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