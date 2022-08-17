В Пермском крае на реке Сылва утонул мужчина

Трагический случай на воде произошел вечером 16 августа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагический случай на воде произошел вечером 16 августа в Суксунском городском округе Пермского края. По информации МЧС, в 20.30 вечера в дежурную часть от очевидцев поступило сообщение о ЧП на реке.

- К месту происшествия выехали девять человек личного состава и три единиц техники, к сожалению, имеется погибший, ему около 40 лет, - сообщили «КП» в региональном МЧС.

Личность утонувшего мужчины установлена, сейчас по факту случившегося проводится проверка. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти.

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