Известна причина столкновения «Ласточки» с путеукладчиком в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае вечером электропоезд «Ласточка», следующий по маршруту «Пермь-2-Левшино-Пермь-2» на перегоне Кабельная -Левшино задел машину, которая укладывала рельсы на соседнем ж/д пути.

В результате было повреждено два вагона электропоезда, ущерб составил более восьми миллионов рублей. Кроме того, пришлось задержать пять поездов.

Пресс-служба транспортной прокуратуры сообщает, что в ходе проверки было установлено, что причиной повреждения электропоезда спецтехникой стало выполнение работ по укладке рельсошпальной решетки с нарушением габарита смежного пути, а также отсутствие взаимодействия между руководителем работ и станционным работником.

Руководителю машинной станции внесли представление, а двух работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, прокурор возбудил в отношении виновных должностных лиц дело об административном правонарушении по статье «Действия, угрожающие безопасности движения на ж/д транспорте и метрополитене» и назначил им штрафы.

В данный момент по факту аварии расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта», результаты следствия контролирует транспортная прокуратура.

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