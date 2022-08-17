Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Сервис «Яндекс Пробки» средний уровень загруженности дорог в Перми сегодня утром оценивает в 2 балла. Большинство транспортных магистралей свободны для движения.

Сложная дорожная ситуация складывается на Бахаревке – затруднено движение на ул. Васильева от ул. Карпинского до ул. Куйбышева. Встал транспорт на ул. Куйбышева в сторону перекрестка с ул. Хлебозаводской – пробка 6 баллов.

Традиционно для утра в Перми плотное движение наблюдается на ул. Промышленной: пробка в 5 баллов на перекрестке с ул. Космонавта Леонова, на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира.

Плотный поток транспорта движется со стороны Стахановского перехода к перекрестку с ул. Куйбышева, а также по самой ул. Куйбышева на участке дороги от ул. Пушкина к ул. Революции.

Есть проблемы в движении на ул. Якутской в сторону Коммунального моста при подъезде к Сосновому бору – пробка в 6-7 баллов сложилась из-за ДТП.

Снижена скорость движения у ЦКР при выезде с кольца на ул. Революции – «Яндекс Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 4-5 баллов.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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