На неделе в Прикамье ожидаются заморозки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Пермского ЦГМС, 17 августа на погоду в регионе будет влиять антициклон. Днем на северо-западе края возможны небольшие дожди, а вечером - гроза. На остальной территории будет солнечно и сухо. Температура воздуха ночью из-за ясного неба понизится до +3…8 градусов, в горах и низинах - слабые заморозки. Днем воздух прогреется до +19…24 градусов.

В четверг, 18 августа, на юге региона пройдут небольшие осадки, на остальной территории, в том числе в Перми, по-прежнему будет сухо. Ночью +5…10 градусов, в Перми около 8 градусов, а на востоке края – слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Днем максимальная температура воздуха составит +17…22 градуса, в Перми не выше 20 градусов.

В пятницу, 19 августа, под влиянием центральной части антициклона температура ночью упадет до +2…7 градусов, а в горах и низинах -1 градус. После полудня воздух прогреется до +20…25 градусов.

Краевое ГУ МЧС России сообщает, что в связи с понижением температуры возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и использования самодельных нагревательных устройств. Поэтому сотрудники ведомства рекомендуют:

1. Владельцам садовых участков, расположенных на территории прогнозирования заморозков - организовать укрытие деревьев защитным материалом с малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.);

2. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;

3. Пешеходам – соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

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