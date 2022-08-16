«ЭнергосбыТ Плюс» продлевает срок приема заявок на конкурс «Лучшая жилищная организация» в Пермском крае

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Срок приема заявок на участие в акции «Лучшая жилищная организация», организованной «ЭнергосбыТ Плюс», продлевается до 19 августа 2022 года. На подарки от энергетиков четвертый год подряд могут претендовать УК и ТСЖ, добросовестно работающие на благо жителей управляемых домов.

Акция проходит с августа по ноябрь 2022 года. Главным условием для участия является отсутствие задолженности за отопление и горячую воду перед предприятиями Группы «Т Плюс». По итогам акции ТСЖ будут оцениваться по нескольким критериям:

- уровень оснащенности общедомовыми приборами коммерческого учета и надлежащий контроль за их эксплуатацией,

- регулярность передачи показаний в ресурсоснабжающую организацию,

- степень подготовки дома к отопительному сезону.

Кроме того, важно, чтобы у ТСЖ отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов.

Победители акции будут определены до 30 ноября по совокупности исполнения каждого из требований.

Лучшие жилищные организации региона будут отмечены подарками, которые могут быть направлены на благоустройство территории либо на иные проекты, которые повысят

качество жизни жильцов. Заявиться на участие, а также получить подробную информацию об акции можно в офисах продаж и обслуживания (их адреса указаны на сайте), а также по

телефону call-центра 8-800-700-10-32.

В 2019-2021 годах в акции приняли участие более 100 жилищных организаций из Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Среди победителей представители товариществ собственников жилья «Аркадия Гайдара, 11А», «Анри Барбюса 53», «Берег-7», «Дома ПГУ», «Холмогорская, 2г», «Уинская, 17», «Юрша, 72», ЖК 47 и «Люблинская, 24». Им вручили сертификаты на проведение благоустройства придомовых территорий.